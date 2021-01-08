وزيرة التجارة والصناعة تكشف خطة الوزارة في مواجهة جائحة "كورونا"

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إن عام 2020 كان عامًا صعبًا ليس في مصر فقط ولكن في العالم بأكمله، نظرا لظروف جائحة كورونا والتي لم نعتاد عليها.





وأًضافت خلال لقاء تليفزيوني، عندما توليت منصب وزير التجارة والصناعة، كان لدي بعض المهام في أولوياتي منها تعميق المنتج المحلي وحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة وذلك من خلال بعض الآليات لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر بشكل سلبي على القطاع الصناعي .





وأوضحت "جامع" أن جائحة كورونا فرضت على الوزارة وضعا جديدا وكان لابد من تغيير إستراتيجيتها من أجل مواجهة تلك الأزمة فكان لابد من استمرار دوران عجلة الصناعة مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ علي حياة العاملين وكذلك توفير المستلزمات الخاصة لمواجهة الجائحة سواء من الأدوات الطبية أوالمطهرات أوالإجراءات الاحترازية أو غيرها، وقد نجحت الوزارة في توفير ذلك، حتى وصل بنا الأمر إلى مساعدة بعض الدول الصديقة .





وأشارت إلى أن 2020 كان عام تحدٍ وليس عام حزن، خاصة أنني أحب النجاح وكنت أتمنى تحقيق أكبر معدل من النجاح خلال هذا العام، وقد تم بالفعل توفير جميع المستلزمات الخاصة بجائحة كورونا وكانت هناك عمليات تصدير حتى لا يتضرر أصحاب الشركات والمستثمرين لذلك كان لابد من عملية توازن وخاصة في ظل تلك الظروف .



