نائب يطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة ليصل 1000 جنيه

قال النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب شهد قدر عالي من التعددية الحزبية وتمثيل المرأة بشكل جيد حيث جاء ذلك وفق تكليفات الرئيس السيسي بدعم المرأة بشكل عام وفي الحياة النيابية بشكل خاص.





وطالب " مخاليف" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة طرح ملفات الصحة والتعليم والتضامن الإجتماعي علي طاولة البرلمان القادم، وتحديدا ملف الصحة ولا سيما بعد جائحة كورونا التي كان لها أثار سلبية علي المنظومة الصحية وذلك لتفادي الأزمات المحتمل حدوثها بحيث يكون الاستعداد علي الدرجة المثلي.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي وجوب زيادة فئة المعاشات التي يحصلوا علي 300 جنيها ضمن تكافل وكرامة ليصل إلى 1000 جنيها، والزيادة هنا تأتي بسبب كثرة الأعباء المعيشية والضغط المادي الذي يعاني منه العديد من الأسر الفقيرة وذلك في إطار رفع معدل الفقر والإرتقاء بمستوي المواطن نحو حياة كريمة.





وتابع النائب، من أهم القوانين التي ساهمت في القضاء علي الإختلاس والرشوة وغيرها من أوجه الفساد هو إصدار قانون الدفع غير النقدي وتفعيل آلية النافذة الواحدة بإستراتيجية التحول الرقمي.



