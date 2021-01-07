ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد الغندور يعلن موعد صرف مستحقات لاعبي الزمالك

الخميس 07/يناير/2021 - 10:47 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
عمرو ابوبكر
كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن موعد صرف مستحقات اللاعبين المقرر تسليمها.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر فضائية الزمالك، إن مجلس ادارة الزمالك قرر صرف مستحقات اللاعبين التي تقدر بـ ٢٥٪.

وتابع: من المقرر أن يتم صرف المستحقات لجميع اللاعبين بلا استثناء أي لاعب خلال الـ ١٠ ايام القادمة، ولا يوجد اي متأخرات.

واضاف الغندور أن، مجلس ادارة الزمالك منع اي تصريحات صحفية او مداخلات ومقابلات تليفزيونية للاعبي الزمالك الا بتصريح رسمي مكتوب.

وأكمل: سوف يتم توقيع عقوبة على يوسف اوباما ومصطفى محمد بعد تصريحاتهما الفضائية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يصرف المستحقات المتأخرة للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد

طارق السيد: لجنة الكرة يجب أن تعمل لمصلحة الزمالك.. وأوباما من العناصر الأساسية

تحويل المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك

طارق حشيش: لا يوجد أي مستحقات متأخرة لدى لاعبي الزمالك

الأزمة منذ أشهر.. خالد الغندور يكشف كواليس مستحقات بنشرقي وأوناجم ..فيديو

ميدو يتسبب في توقيع الزمالك عقوبة مالية على مصطفى محمد

ترشيحاتنا

لحجبه للرؤية على كورنيش النيل.. إزالة سور نادي الزمالك النهري

تطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح كورونا.. أخبار سارة من الصحة بعد قليل

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

بوصفات وأعشاب طبيعية .. علاج فعال لوظائف الكلى العالية

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 في مصر.. صور

صندوق تحيا مصر: جمعنا 160 مليون جنيه لتطعيم غير القادرين ضد كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه