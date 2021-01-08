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اقتصاد

نيفين جامع: تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مشاكل المصانع والمستثمرين

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للصناعات الثقيلة، وهناك مطالب من رجال الصناعة بتخفيض الأسعار.

وأضافت خلال لقاء تليفزيوني، أن الحكومة تعمل على متابعة تلك المطالب الخاصة بقطاع الصناعة بشكل دوري من خلال لجنة مشتركة لعدد من الوزارات .

وكشفت "جامع" أن الوزارة لا تدخر جهدا ليشعر المواطن العادي بنتيجة مجهوداتها وذلك من خلال عدة آليات، أولها فيما يخص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث أن الجهاز لديه إستراتيجية واضحة، لأن دوره توفير فرص العمل، إنشاء المشروعات، والاهتمام بريادة الأعمال، وخطوات الجهاز واضحة وتحصل على دعم كامل من القيادة السياسية .

وتابعت أنه فيما يخص الشباب فإن الوزارة تقوم بمساعدة الشباب في عملية التدريب والتسويق وكذلك تساعد المشروعات التي تعرض أصحابها إلى خسائر، كما تحرص الوزارة كذلك على مساعدة كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وإطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع بعض الوزارات من أجل الحفاظ علي القطاع الصناعي بالكامل .

وفيما يخص مشاركة مصر في "اكسبو دبي" قالت وزير التجارة والصناعة، إنه تم استلام المبنى الخاص بمصر، وتم الانتهاء من تصميم الجناح المصري في المعرض بشكل يحمل ملامح الدولة المصرية، ونعمل حاليا على تسويق أسابيع "اكسبو دبي" من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة حتى نصل إلى أعلى معدلات لتسويق مصر أمام العالم من خلال هذا الحدث العالمي .

وردًا على سؤال عن حجم الجهد الذي تبذله كسيدة مصرية ومسؤولة عن أسرة، أكدت "جامع" أن أسرتها تدعمها وتقدر حجم وثقل المهمة الملقاة على عاتقها، وأن كل مايهمها هو أن تكون في موقع تخدم من خلاله وطنها  .

وأعربت وزير التجارة والصناعة، عن إعجابها بإسم برنامج "الصنايعية"، معلقة : "لقد عرفت في البداية كلمة الصنايعية بأنه لقب يطلق على كل من يتقن عمله، وأنا لي الشرف أن أكون أحد الصنايعية"
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