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برلمان

برلماني يطالب بصرف علاج كورونا للحالات الحرجة بالعزل المنزلي

الخميس 07/يناير/2021 - 11:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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القسم السياسي
قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، أوسع انتشارا من الموجة الأولى حيث إن أعداد الإصابات في تزايد في مختلف دول العالم، مشيدا بتحرك وزارة الصحة وصرف شنطة علاج كورونا بمستشفيات الصحة لحالات العزل المنزلي. 

وطالب "حافظ"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، المواطنين بالالتزام في الفترة المقبلة بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم وصحة ذويهم، قائلا: لازم نخلي بالنا علشان الفترة اللي جاية لو ملتزمناش هتكون صعبة على الكل والاختيار في ايدينا احنا مش في ايد أي حد ولازم نحط في اعتبارنا أن المستشفيات الحمل أصبح تقيل عليها". 


وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزارة الصحة والطاقم الطبي يبذلان "مجهود جبار" على حد وصفه، منوها على أهمية  جعل الأماكن بالمستشفيات الخاصة بالعزل للحالات الحرجة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. 

يذكر ان هيئة التأمين الصحي، كشفت عن طريقة صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليًا من مستشفيات هيئة التأمين الصحي، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأميني والرقم القومي.


وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلي على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالي من صيدلية المستشفى.
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