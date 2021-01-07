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توك شو

البابا تواضروس: علينا إدخال الفرح والبهجة للناس وتناول الاخبار السعيدة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:10 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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قسم التوك شو
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأقباط والشعب المصري بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا أننا نحتفل احتفالا خاصا لان هذا العيد نفتتح به الأعياد في السنة الميلادية، وعيد الميلاد يحتفل به العالم كله لأنه عيد لدخول الفرح في العالم.

وتحدث «البابا تواضروس الثاني» خلال  كلمته فى قداس عيد الميلاد، عن مسار العائلة المقدسة، موضحا أن الفرح هنا فرح المسئولية، فالأب والأم أصحاب المسئولية وكذلك الراعي المسئول عن رعيته، خاصة ان المسئولية مصدر للفرح لو استخدمها الإنسان بكل أمانة وإخلاص وهذا يعطينا فرحا.

وطالب بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجميع بدخول الفرح والبهجة على الناس، وصنع السلام والمحبة، وبالناس المسرة والفرح والسرور في حياة الناس، مشددا على تناول الاخبار السعيدة ونكون ناقلين للأفراح والسعادة للأشخاص الذين حولنا ليكون وجودنا مرغوبا فيه بدون متاعب.
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