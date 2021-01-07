للمواطنين والمقيمين.. شروط جديدة لمغادرة الكويت

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن تلقيها عددا من الشروط الجديدة من دول جنوب شرق آسيا للسماح القادمين إليها من الأراضي الكويتية بدخول أراضيها.





وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية نقلا عن مصادرها قولها إن دولا بدأت تشترط إجراء فحوصات تشخيصية (PCR) وأجسام مضادة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كشرط للسفر إليها من الكويت.





وألمحت المصادر إلى أن دول من جنوب شرق آسيا طلبت رسميا ضرورة إخضاع المسافرين سواء من المواطنين أو المقيمين لإجراء فحوصات تشخيصية تكشف عما إذا كان الشخص مصابا بالفيروس في الوقت الحالي وقادرا على نقل العدوى للآخرين.





كما دعت تلك الدول إلى إجراء تحليل آخر وهو فحص مناعي (أجسام مضادة IgG&IgM) يكشف عما إذا كان الشخص أصيب بالفيروس في الماضي وشفي منه.





كما شددت تلك الدول علي أن تكون نتيجة الفحص سلبية خلال 48 ساعة قبل السفر، ويمكن قبول المتعافين من فيروس كورونا للسفر والحاصلين على فحص إيجابي في تحليل IgG شرط تقديم شهادة تطعيم ضد الفيروس.



