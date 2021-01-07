نائب الأمين العام بنادي الهلال يصل إلى القاهرة لحضور قرعة دوري الأبطال

وصل إسماعيل عثمان نائب الأمين العام بنادي الهلال السوداني إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الخميس ، وذلك لتمثيل الهلال في قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي ستسحب غدا الجمعة في الساعة الثانية ظهرًا، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( كاف) بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وسيمثل إسماعيل نادي الهلال في القرعة وسيرافقه المنسق الإعلامي للنادي عبدالرحمن عيدروس الذي يتواجد بالقاهرة هذه الأيام.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تأهل فريق الهلال إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2020-2021)، وفي تغريدة، نشرها الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي، عبر (تويتر) ، استعرض (كاف) أسماء الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات، من بينها فريق الهلال السوداني، رغم إعلان إلغاء مباراته أمام الأشانتي كوتوكو الغاني، والتي كان مقررًا إقامتها أمس الأربعاء، في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وكان الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا حكم مباراة الهلال وكوتوكو، والمراقب أمير عبدي، قررا إلغاء اللقاء، وذلك لعدم إكتمال عدد لاعبي الأشانتي كوتوكو، بعد أن أثبتت فحوصات كوفيد- ١٩، وجود ثماني حالات إصابة بكورونا وسط لاعبي الفريق الغاني، قبل أن يقوم المراقب، برفع تقريره للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للبت في أمر النتيجة النهائية للمباراة.







