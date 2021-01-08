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محافظات

الأحد.. تسليم أجهزة قياس الأكسجين لحالات العزل المنزلي في قنا

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:59 ص
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
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يوسف رجب

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الأحد المقبل سوف يتم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد، في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" ، مشيرا  إلى تقديم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا طوال فترة العزل المنزلي حتى تمام شفاء المريض، وفى حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الداودي، أن المبادرة تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي، سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم.

من جانبه أوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه تم تخصيص 50 فريق على مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال عمل 4 زيارات تبدأ في اليوم الثاني من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر.

وأضاف تاوضروس، أنه سوف يتم تسليم أجهزة pulse oximeter الخاصة بقياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية وهي" مريض فوق 60 عام ويعاني من أمراض مزمنة، السيده الحامل، مريض فوق 60 عام ولا يعانى من أمراض مزمنة، مريض أقل من 60 عام" على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهي الفترة المقررة للعزل.

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