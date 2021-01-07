لمنع انتقال العدوى.. البابا تواضروس يحذر من التجمعات حتى لا ينتشر كورونا

طالب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشعب المصري أن يفرح ويسعد بالحياة، من أجل الإقبال على الحياة والعمل، وليكون لدينا طاقة ووجود لكي نستطيع استكمال الحياة.





وناشد «البابا تواضروس» خلال كلمته فى قداس عيد الميلاد، الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة كاملة، مشددا على ضرورة إتباع الإجراءات الصحية الواجبة نهتم بها كاملة سواء في المنازل أو الكنيسة أو في المؤسسات بصفة عامة.





وأكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه يجب اتباع هذه الاجراءات بشدة وربما توقف الصلاة يسبب ضيقا عند البعض، ولكن الأمر من أجل الحماية لان التجمعات وسيلة سهلة لنقل العدوى.





وحذر البابا من التجمعات حتى لا ينتشر فيروس كورونا، مؤكدا أن التجمعات دائما وسيلة سهلة لنقل العدوى، وعدم الوعي يسبب عدوى وانتشار أكثر لذلك كل إنسان مسئول عن صحته ونصلي الي الله من أجل هذه الجائحة والعودة إلى حياتنا مرة أخرى.