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فن

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:39 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "الخاتم".

وتدور أحداث مسرحية "الخاتم"، أحداثها حول محاولة شاب بمُساعدة صديقه سرقة خاتم من متجر للمجوهرات لإعادته لوالدته التي قامت ببيعه بسبب أزمة مالية، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور.

بالإضافة إلى كريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وتُعرض مسرحية "الخاتم" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 8 يناير 2021 الساعة 8:00 مساءً.

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة
صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة
صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة
صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة
صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة
صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة
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