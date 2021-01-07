تحولات عميقة تنذر بمرحلة أخطر في الولايات المتحدة.. فيديو

قال "أحمد سيد أحمد" الخبير فى الشئون الأمريكية والعلاقات الدولية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النموذج الديموقراطي الأمريكي كان سلعة تصدر إلى العالم حتى وقت قريب ، ولكنها الآن لم تعد النموذج الامثل بسبب العديد من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بمرحلة اخطر فى الولايات المتحدة .





وأضاف "سيد أحمد" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الغد" أن الولايات المتحدة لم تعد صالحة لتكون النموذج الأمثل ،الذى كان يُصدر البيانات من البيت الأبيض إلى الدول الأخرى فى عقاب التحولات السياسية وينصح بضرورة ضبط النفس والتحول الديموقراطي.





وأشار "الخبير فى الشئون الأمريكية" إلى أن هناك العديد من البيانات والتصريحات صدرت من العواصم الخارجية فى أوروبا والدول الصديقة والحليفة، تطالب بضبط النفس واحترام الديموقراطية فى الولايات المتحدة واحترام الانتخابات ، مضيفًا أن هذه التطورات تعد تحولًا خطيرًا للنموذج الامريكي الذى ظل البعض يروج له باعتباره المثل والقدوة.





وأوضح أن ما يحدث الان فى امريكا من عبث ووجود قتلى هو نتاج تراكم سنوات عديدة ،لافتًا إلى أن هناك تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية جميعها تقود إلى هذه التطورات.





فيما أفادت السلطات الأمريكية بمقتل أربعة أشخاص خلال أعمال العنف التى حدثت أمس بمبنى الكونجرس بالعاصمة واشنطن.





وأعلن قائد الشرطة بواشنطن اعتقال اثنين وخمسين شخصًا لتورطهم فى اقتحام مبنى الكونجرس،وأفادت أيضًا مصادر بالبيت الأبيض عن استقالة عدد من المسئولين من بينهم نائب مستشار الأمن القومى اعتراضًا على أحداث الكونجرس.