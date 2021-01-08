برلماني: صرف علاج كورونا بالتأمين الصحي يساعد في معرفة الإصابات الحقيقية

أشاد مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدور وزارة الصحة في متابعة المصابين من فيروس كورونا، لافتًا إلى قرار صرف علاج لحالات كورونا المعزولة منزليًا من هيئة التأمين الصحى، موفق.





وقال مرشد، لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا مما أدى لزيادة الحالات بالمستشفيات الحكومية والخاصة، موضحًا أن هذا التزايد أدى لجعل الحالات الأقل حرجًا تقوم بالعزل المنزلي في حالة الإصابة لتوفير أماكن للحالات الحرجة من مصابي كورونا.





وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمصابين بفيروس كورونا من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي لكى يتم الوقوف على العدد الحقيقي للإصابات ليتم توفير العلاج لهم.





يذكر أن هيئة التأمين الصحي، كشفت عن طريقة صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليًا من مستشفيات هيئة التأمين الصحي، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأمين والرقم القومي.





وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلي على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالي من صيدلية المستشفى.