ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

قائمة الاسماعيلي للسفر إلى المغرب

الخميس 07/يناير/2021 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة لاعبيه التى ستغادر للمغرب غدا الجمعة ، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.  


القائمة شهدت تواجد باهر المحمدى المدافع الدولى واحد كابتن الفريق رغم عدم اكتمال جاهزيته ، حيث حرص على مؤازرة اللاعبين فى تلك المواجهة المرتقبة ، كما انضم للقائمة عبد الرحمن مجدى . 

 القائمة كاملة كالآتى.. حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى. خط الدفاع .. محمود البدرى ، رضوان شريفى ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمد بيومى ، كاستيلو. خط الوسط .. محمود دونجا ، عماد حمدى ، ،محمد عادل ، محمد مخلوف ،محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، أري بابل ، أحمد مصطفى ، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم .. محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز

المصري البورسعيدي يستضيف الإسماعيلي في قمة جماهيرية بالدوري

الإسماعيلي يعلن عن قائمته لمواجهة أسوان

العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة.. غدا

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تصدم الجميع: الـ6 أشهر المقبلة ستكون الأسوأ في إصابات كورونا

الكاف يحسم جدل منع وقوع الأهلي والزمالك معا بأبطال إفريقيا

وكيل يوسف المساكني يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقتراب اللاعب من الزمالك

قالوا لـ صدى البلد.. رامي صبري يعلن انتهاء أزمة عمرو دياب.. أشرف زكي يرد على يوسف شعبان

خطر يهدد الخرطوم.. رسالة عاجلة من السودان لـ جنوب أفريقيا بشأن مفاوضات سد النهضة

استشاري مناعة يزف بشرى بشأن إصابات كورونا

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريضة سرطان تضحي بصحتها من أجل مولودها.. والنتيجة مؤلمة

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات عرضّت منة فضالى للانتقاد

لامعة وجذابة.. سعر إطلالة لجين عمران في أحدث ظهور