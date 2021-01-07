قائمة الاسماعيلي للسفر إلى المغرب









القائمة شهدت تواجد باهر المحمدى المدافع الدولى واحد كابتن الفريق رغم عدم اكتمال جاهزيته ، حيث حرص على مؤازرة اللاعبين فى تلك المواجهة المرتقبة ، كما انضم للقائمة عبد الرحمن مجدى .





القائمة كاملة كالآتى.. حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى. خط الدفاع .. محمود البدرى ، رضوان شريفى ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمد بيومى ، كاستيلو. خط الوسط .. محمود دونجا ، عماد حمدى ، ،محمد عادل ، محمد مخلوف ،محمد صادق ، نادر رمضان ، أحمد مدبولى ، أري بابل ، أحمد مصطفى ، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم .. محمد الشامى ، شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب.

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة لاعبيه التى ستغادر للمغرب غدا الجمعة ، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الاثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.