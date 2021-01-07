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حوادث

رواد السوشيال ميديا يهاجمون كمال أبو عيطة

الخميس 07/يناير/2021 - 11:36 م
كمال ابوعيطة
كمال ابوعيطة
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مصطفى رماح
هاجم رواد السوشيال ميديا كمال أبو عيطة ملقبينه بـ عبده مشتاق بسبب ترويجه لشائعات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا: أخيرا يا كمال أبو عيطة رموا لك حاجه تعمل بيها منظر وتقول أنا أمين عام حزب الكرامة .. والله فكرتني بفيلم شيء من الخوف والنبي أنا عتريس".

وقال آخر: "أحترم سنك ياراجل وما تفضلش طول عمرك دلدول وتقبل أنك تدخل وسط العيال ويكونوا رؤسائك وينظروا عليك.. والله صعبان عليا".

وأضاف: "كنت يانجم الخايبين والفاشلين راعيت سنك وما جبتش الفضيحة لأسرة أبو عطية  بعد العمر ده وسنك ده يضحك عليك حمدين صباحي ويلبسك السلطانية بعد ما كنت عامل فيها الزعيم كمال أبو عيطة يأخي كنت اتعلم من محمد سامي أهو استقال قبل ما حمدين صباحي يعزله ويضيع تاريخه الحزبي".


وأضاف: "والله الواحد ضحك على شكلك .. والفاشلين بقوا إتنين عيطه وحمدين ) وسلملي على ( الكرامة ) اللى بقيت في الحضيض ".
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