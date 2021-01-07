محذرا من السوشيال| البابا تواضروس: قرار إغلاق الكنائس للحفاظ على سلامة الناس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن وباء فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان الذي تكبر في عيون نفسه، مشيرا إلى أن اكتشاف لقاح فيروس كورونا بمثابة طوق نجاة.





وأضاف «البابا تواضروس» خلال حواره مع قناة النيل للأخبار، أن رسالة العام الجديد الفرح وهي بشقين على الإنسان أن يسعد ويسعد من حوله، موضحا أن بواعث الفرح من حولنا عديدة وعلينا أن نستعد بها لأنها رحمة من الله .





وتابع «البابا تواضروس» : «نشكر الله لكون المسؤولين في لابدنا تنبهوا مبكرا لوباء فيروس كورونا»، مضيفا أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة وكلنا ثقة أن الله سيحرسنا ويحرس بلادنا.





وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن قرار إغلاق الكنائس بسبب كورونا كان للحفاظ على سلامة الناس، مشيرا إلى أننا يجب أن نمتلك القدرة على الفرز ولا نتابع هواة الشهرة والتشويه، معقبا: «مواقع التواصل الاجتماعي تعد الأخبار الكاذبة والملفقة».