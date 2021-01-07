ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محذرا من السوشيال| البابا تواضروس: قرار إغلاق الكنائس للحفاظ على سلامة الناس

الخميس 07/يناير/2021 - 11:50 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
Advertisements
قسم التوك شو
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن وباء فيروس كورونا جرس إنذار من الله للإنسان الذي تكبر في عيون نفسه، مشيرا إلى أن اكتشاف لقاح فيروس كورونا بمثابة طوق نجاة.

وأضاف «البابا تواضروس» خلال  حواره مع قناة النيل للأخبار، أن رسالة العام الجديد الفرح وهي بشقين على الإنسان أن يسعد ويسعد من حوله، موضحا أن بواعث الفرح من حولنا عديدة وعلينا أن نستعد بها لأنها رحمة من الله .

وتابع «البابا تواضروس» : «نشكر الله لكون المسؤولين في لابدنا تنبهوا مبكرا لوباء فيروس كورونا»، مضيفا أننا اتخذنا الإجراءات اللازمة وكلنا ثقة أن الله سيحرسنا ويحرس بلادنا.

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى أن قرار إغلاق الكنائس بسبب كورونا كان للحفاظ على سلامة الناس، مشيرا إلى أننا يجب أن نمتلك القدرة على الفرز ولا نتابع هواة الشهرة والتشويه، معقبا: «مواقع التواصل الاجتماعي تعد الأخبار الكاذبة والملفقة».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم لمدة 43 يوما تنتهي بعيد الميلاد

البابا تواضروس: قرار إيقاف الصلاوات في المحافظات في أيدي الكهنة والآباء

البابا تواضروس: علينا إدخال الفرح والبهجة للناس وتناول الاخبار السعيدة

ترشيحاتنا

بعد توقف 3 أشهر.. السعودية تستأنف استيراد الماشية من السودان

الكاف يحسم جدل منع وقوع الأهلي والزمالك معا بأبطال إفريقيا

نقل مباراة الإسماعيلي في البطولة العربية| وربيع ياسين مرشح لقيادة الدراويش

خالد الغندور يعلن موعد صرف مستحقات لاعبي الزمالك

من 6 أشهر| أستاذ مناعة يحذر: سلالة كورونا الجديدة تصيب الأطفال 50%

غلق محلات مخالفة بـ كارفور المعادي وتغريم عدم مرتدي الكمامة بالبساتين| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريضة سرطان تضحي بصحتها من أجل مولودها.. والنتيجة مؤلمة

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات عرضّت منة فضالى للانتقاد

لامعة وجذابة.. سعر إطلالة لجين عمران في أحدث ظهور