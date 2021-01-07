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توك شو

تشمل نظامين .. تعرف على أهم ملامح تحويل السيارت لـ الغاز الطبيعى

الخميس 07/يناير/2021 - 11:52 م
سيارات
سيارات
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شيرين عادل
قال الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه مع انطلاق المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى مبادرة مشارك بها العديد من الجهات بهدف تحويل السيارات بالغاز الطبيعى. 

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc والمذاع عبر فضائية dmc، إن مبادرة التوسع وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى تعميق التصنيع المحلى، لافتا لوجود نظامين بالمبادرة وهما الإحلال من خلال التسجيل فى رابط "جو جرين مصر" أما الثانية التى يتولاها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة المتناهية الصغر "وهى تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج" الغاز الطبيعى والبنزين.

وأشار إلى أن شركتى كار جاز، "غازتك " يتولان عملية  تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج" الغاز الطبيعى والبنزين"  يقوم من خلالها
 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة المتناهية الصغر بتوفير تمويل لتحقيق المستهدف بتحويل 150 سيارة خلال 3 سنوات للعمل بالوقود المزدوج من خلاله يتم التحويل من خلال هذه الشركات.

ولفت إلى أن الإحلال يتم من خلال السيارة المتهالكة تبدأ عمليات تسليمها من خلال نظام يتم التعاقد عليها خلال فترة المعرض، مشيرا إلى أن سيارة مرشح أن يتم استبدالها بالقديمة ستعمل بالغاز الطبيعى بجانب البنزين مؤكدا أن العمل الأساسي سيكون بالغاز الطبيعى.

وتابع، أن وزيرة الصناعة اهتمت بتوطين الصناعة المحلية واستخدام بعض المكونات المحلية لافتا إلى أن التجميع سيكون فى مصر وتم اللجوء بأن تكون التكلفة أقل لتعميق التصنيع المحلى، ووضعت استراتيجية البنية التحتية التى تتعامل مع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى وتم التعاقد على 24 قطعة لإنشاء محطات تمويل السيارات لافتا لامتلاك مصر 330 ألف سيارة محولة تعمل بالغاز الطبيعى.
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