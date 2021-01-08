اليوم .. تعليم الكبار يواصل فعاليات دورة إعداد المدربين TOT أونلاين

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن مركز تعليم الكبار يواصل فعاليات دورات إعداد المدربين TOT "أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس.





وأضاف السعيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المتدرب يحصل على شهادة باللغة العربية معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT، باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.









وأكد أنه يحصل أيضا عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة، ويحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب، وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه.









وأشار إلى أن الدورة ثلاثة مستويات، 9 أيام أونلاين، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.









وأوضح مدير مركز تعليم الكبار أن مواعيد الدورة الدورة "عشرة" أيام "أونلاين" وسوف يتم عقدها في الفترة من 31 إلى 16 يناير 2021 من السادسة حتى العاشرة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت لمدة ثلاثة أسابيع.



