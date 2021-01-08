التنظيم والإدارة: تخصيص منصة للإعلان عن الوظائف الحكومية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن التقرير الذي قدمه الجهاز لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، شمل العديد من الملفات من بينها التحول الرقمي وهو الملف الذي إتخذت فيه الدولة خطوات جادة وهامة.





وتابع الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز" أنه تم تكويد الخدمات في التنظيم والإدارة، بحيث تكون الأعمال داخل الجهاز أسرع، وتم تزويد بعض الزملاء في الجهاز بجهاز لاب توب، وأجهزة حديثة ليتم عملية العمل عن بُعد، وهو ما يصب فى سرعة أداء الأعمال.





وأشار إلى أنه تم تثبيت 25 ألف موظف وموظفة، وتم تنفيذ 20 ألفا و883 حكما قضائيا، وتم تنظيم برامج تدريبية خلال الفترة الماضية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.



