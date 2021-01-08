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توك شو

البابا تواضروس: من بين زيارات زعماء العالم للكنيسة تبقى زيارات الرئيس السيسي الأحب لقلبي

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:09 ص
زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي للكنيسة
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قسم التوك شو
قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه من بين زيارات زعماء العالم للكنيسة تبقى زيارات الرئيس السيسي الأحب الى قلبي، و كذلك بابا روما وانجيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وبعض رؤساء الدول الأفريقية.

وأضاف «البابا تواضروس» خلال لقائه على قناة النيل للأخبار، أن الكنيسة ملتزمة بالاحتفال بالأعياد وفقا للتقويم القبطي الذي يوافق 7 يناير، موضحا أن الكنسية حريصة على تصحيح أي صورة مشوهة يراد بها السوء لمصر .

وأشار «البابا تواضروس» إلى أنه دائما ما أؤكد لزعماء العالم على العلاقات الطيبه بيننا وبين الكنائس الأخرى، موضحا أن اقتراح الاول من يناير كعيد موحد للكنائس الشرقية والغربية لم يجد قبولا.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، : «نتمنى أن يأتي اليوم الذي تتوحد فيه الكنائس ونعود من قبل، موضحا أن الكنائس المسيحية ظلت واحدة لخمسة قرون ثم انقسمت الى شرقية وغربية منذ 451م.

وشدد البابا تواضروس على أنه يرفض تماما كلمة الاضطهاد التي يسأل عنها بعض الزعماء ولا وجود لها في مصر، يجمعنا وشيخ الازهر سقف واحد وهو بين العيلة وأرض واحدة وهي الوطن.
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