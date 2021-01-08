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ديني

الأوقاف: إتقان الصنائع والحرف سبيل نهضة الأمم موضوع خطبة الجمعة.. وافتتاح 23 مسجدا..اليوم

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:40 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ،  بعنوان "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".

وأكدت الوزارة ، على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة في بيانها "مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة".

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين الإتقان في كل شيء ، وأنه عني عناية بالغة بذلك ، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن ، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان ، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره ، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه و لا يمكن القبول به .

وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الأوقاف تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني وعضوية كل من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومدير عام الشئون القانونية ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ، لاتخاذ ماتراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا . 

وأضاف بيان الأوقاف أنه في حال رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعي غلق اي مسجد فعليه رفع الأمر فورا لرئيس اللجنة لتقرر ما تراه مناسبا سواء في أمر الغلق أم مجازاة المقصر مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن .

وشدد البيان على عدم فتح أي مسجد تم غلقه الا بمعرفة اللجنة وبقرار منها سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو تم غلقه بعده .

كما أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 23 مسجدًا جديدًا الجمعة القادم 8/ 1/ 2021م وذلك في خمس محافظات، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وأوضحت الوزارة أنه بهذا يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (690) مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة  (بإذن الله تعالى).

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