جمعية الإعلاميين السعوديين: من الحكمة أن تستثمر قطر الصلح للعودة للحضن العربي

قال الدكتور سعود الغربي، رئيس جمعية الإعلاميين السعوديين، إن فترة المقاطعة مع قطر أعطت مؤشرات دقيقة وكبيرة على أن الصلح هو مصلحة مشتركة لافتا إلى أن قطر أخذت درسا هاما بهذا الشأن.

وأكد "الغربى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور، أنه من الحكمة والمنطق أن تستثمر قطر هذا الصلح للعودة للحضن العربي الحقيقي في المنطقة لافتا إلى أن الدول القيادية في المنطقة هي مصر، السعودية، الإمارات وباقي الدول العربية.





وأشار لوجود معطيات عربية مشتركة تزيد من قدرة الدول العربية للتصدي من تأثيرات الدول المناهضة، مؤكدا ثقته في القيادات السعودية والمصرية والعربية بشكل عام لمحاربة أي تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة.





وتابع، أن التغلغل التركي ليس له أصل أو أثر على المدى الطويل، لافتا إلى أن القيادات الكبرى العربية توحد كلمة الصف والتخطيط للمستقبل العربي.