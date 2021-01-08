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ملتزمون بالتقويم القبطي .. البابا تواضروس: الرئيس السيسي حافظ على ثوابت البلاد

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:36 ص
البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقس
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إسراء صبري
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس السيسي يحافظ على تواجد الثوابت في كل المدن الجديدة، معقبا: في كل مدينة جديدة نجد كنيسة ومسجد ومدرسة وغيرهم من الثوابت التي تساهم في تطوير المواطن المصري وزيادة الوعي لديه.

وأكمل "البابا تواضروس"، خلال حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، شطارة الحاكم تتمثل في توفير كل احتياجات المواطنين، منوها إلى أن هناك كنائس داخل مصر تكون رأستها بالخارج وعليه إنشاء قانون موحد لكل الكنائس كان صعب وتطلب الكثير من الوقت.

وأضاف، قانون الأسرة المسيحية في مصر يمر حاليا بخطوات من أجل طرحة للتصويت عليه، معقبا: القانون سيسهل الكثير من الأمور الخاصة بالكنائس منها إجراءات التقاضي.

وتابع: الكنيسة تتبع التقويم القبطي، وعليه فكل الأعياد والمناسبات الخاصة بنا تتبع التقويم القبطي، أما بالخارج فيتبعون تقويمات أخرى، وعليه تتغير مواعيد الأعياد والمناسبات.
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