مصطفى خاطر يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده ... شاهد

وعلق محمد أنور على الصورة قائلا " كل سنه وانت طيب يا حبيبي ويارب دايما ناجح ومتالق ".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.



