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فن

مصطفى خاطر يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده ... شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:46 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنا الفنان مصطفى خاطر الفنان محمد أنور بمناسبة عيد ميلاده ونشر خاطر صورة له معه من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" . 

وعلق محمد أنور على الصورة قائلا " كل سنه وانت طيب يا حبيبي ويارب دايما ناجح ومتالق ".

وشارك  مصطفى خاطر  مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

تدور أحداث الفيلم في ان مصطفى خاطر، شكّل عصابة ثنائية مع محمد فراج ليقتحما منزل ياسمين، التي تؤدي دورها منى زكي، بنية السرقة، ما يؤدي إلى تورطهما في مطاردة عنيفة تهدد حياة ياسمين وتعرض سلامة جنينها للخطر.
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