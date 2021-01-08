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محافظات

في جولة مسائية .. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع النيل بالعجوزة

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:48 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مسائية منذ قليل للوقوف علي الحالة العامة للشوارع يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.

وتفقد المحافظ الاعمال الجاري تنفيذها بشارع النيل نطاق أحياء العجوزة والدقي لمتابعة نسب تنفيذا الأعمال في ضوء ما تقوم به المحافظة من تنفيذ مخطط تطوير شامل للشارع بطول 3 كم بهدف تحسين الرؤية البصرية للمحور المروري لظهوره بالشكل الحضاري اللائق  وازاله العوائق التي تحجب رؤية النيل  .

يذكر ان محافظة الجيزة تقوم حاليا بأعمال تطوير لشارع النيل، والتي تشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وتوفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد للجلوس وممشي سياحي بجانب تنفيذ أعمال الرصف و الإنترلوك بمسارات المشاة و تدعيم الجزيرة الوسطى وجانبى الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات.
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