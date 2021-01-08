في جولة مسائية .. محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع النيل بالعجوزة

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مسائية منذ قليل للوقوف علي الحالة العامة للشوارع يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.





وتفقد المحافظ الاعمال الجاري تنفيذها بشارع النيل نطاق أحياء العجوزة والدقي لمتابعة نسب تنفيذا الأعمال في ضوء ما تقوم به المحافظة من تنفيذ مخطط تطوير شامل للشارع بطول 3 كم بهدف تحسين الرؤية البصرية للمحور المروري لظهوره بالشكل الحضاري اللائق وازاله العوائق التي تحجب رؤية النيل .



