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أخبار العالم

حدث في لبنان.. ضجة على السوشيال ميديا بعد إحراق مواطن لسيارته بسبب الظروف المعيشية.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:18 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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أحمد قاسم
أثار مقطع فيديو لمواطن لبناني يشعل النار في سيارته بسبب الظروف المعيشية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وتداول رواد موقع "تويتر" في لبنان خلال الساعات الماضية لقطات مصورة لمواطن لبناني يقوم بإضرام النار في سيارته الأجرة احتجاجا على معاناته الشديدة. 

وقال ناشطون إن الرجل أضرم النار بسيارته الأجرة في الطريق المؤدي لمطار العاصمة بيروت الدولي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. 

ويظهر الفيديو أيضا قيام عدد من المارة بإبعاد سائق التاكسي عن موقع الحريق وإنقاذه من إلقاء نفسه في النيران.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية متفاقمة بشكل يومي وسط فشل سياسي على كافة المستويات، بينما تؤكد مؤشرات وتقارير على أن اللبنانيين في وضع حرج قد ينتج عنه انفجار غير مسبوق.

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