مضاعفات خطيرة لتأخير علاج هذا المرض.. أبرزها تمزق القلب

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة يتم فيها منع إمداد القلب بالدم بشكل مفاجئ ، وعادة يحدث ذلك بسبب جلطة دموية ، يمكن أن تختلف المضاعفات المحتملة من النوبة القلبية بشكل كبير ، من خفيفة إلى مهددة للحياة.





تحتاج النوبة القلبية الى سرعة العلاج والتوجه للطبيب فى اقل وقت ممكن لأنها قد تسبب مضاعفات خطيرة من بينها الموت لذا فالدقيقة الواحدة تشكل فارقا فى حياة من يصاب بالأزمة القلبية.



مضاعفات النوبة القلبية

وعرض موقع " NHS" أبرز مضاعفات النوبة القلبية " الازمة القلبية " الخطيرة والمهددة للحياة، وتشمل هذه:





عدم انتظام ضربات القلب

دقات قلب غير طبيعية حيث يبدأ القلب في النبض بشكل أسرع وأسرع ، ثم يتوقف عن النبض (السكتة القلبية)

صدمة قلبية

تتضرر عضلات القلب بشدة ولا يمكن أن تتقلص بشكل صحيح لتزويد ما يكفي من الدم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم





تمزق القلب

يعد تمزق القلب من المضاعفات الخطيرة للغاية ولكنها غير شائعة نسبيًا للنوبة القلبية حيث تنفصل (تمزق) عضلات القلب أو جدرانه أو صماماته.





يمكن أن يحدث ذلك إذا تضرر القلب بشكل كبير أثناء نوبة قلبية ويحدث عادةً بعد يوم إلى خمسة أيام.





الأعراض هي نفس أعراض الصدمة القلبية، عادة ما تكون جراحة القلب المفتوح مطلوبة لإصلاح الضرر.





النظرة المستقبلية للأشخاص الذين يعانون من تمزق القلب ضعيفة ؛ تشير التقديرات إلى وفاة شخص واحد من كل شخصين في غضون 5 أيام من حدوث التمزق.



يمكن أن تحدث هذه المضاعفات بسرعة بعد نوبة قلبية وهي سبب رئيسي للوفاة، و يموت الكثير من الأشخاص فجأة بسبب مضاعفات النوبة القلبية قبل الوصول إلى المستشفى أو في غضون الشهر الأول بعد الإصابة بنوبة قلبية.



