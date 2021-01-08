ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مضاعفات خطيرة لتأخير علاج هذا المرض.. أبرزها تمزق القلب

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:38 ص
مضاعفات خطيرة لتأخيرعلاج
مضاعفات خطيرة لتأخيرعلاج هذا المرض .. أبرزها تمزق القلب
Advertisements
اسماء محمد
النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة خطيرة يتم فيها منع إمداد القلب بالدم بشكل مفاجئ ، وعادة يحدث ذلك بسبب جلطة دموية ، يمكن أن تختلف المضاعفات المحتملة من النوبة القلبية بشكل كبير ، من خفيفة إلى مهددة للحياة.

تحتاج النوبة القلبية الى سرعة العلاج والتوجه للطبيب فى اقل وقت ممكن لأنها قد تسبب مضاعفات خطيرة من بينها الموت لذا فالدقيقة الواحدة تشكل فارقا فى حياة من يصاب بالأزمة القلبية.

مضاعفات النوبة القلبية
وعرض موقع " NHS" أبرز مضاعفات النوبة القلبية " الازمة القلبية " الخطيرة والمهددة للحياة، وتشمل هذه:

عدم انتظام ضربات القلب 
دقات قلب غير طبيعية حيث يبدأ القلب في النبض بشكل أسرع وأسرع ، ثم يتوقف عن النبض (السكتة القلبية)
صدمة قلبية 
تتضرر عضلات القلب بشدة ولا يمكن أن تتقلص بشكل صحيح لتزويد ما يكفي من الدم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم

تمزق القلب
يعد تمزق القلب من المضاعفات الخطيرة للغاية ولكنها غير شائعة نسبيًا للنوبة القلبية حيث تنفصل (تمزق) عضلات القلب أو جدرانه أو صماماته.

يمكن أن يحدث ذلك إذا تضرر القلب بشكل كبير أثناء نوبة قلبية ويحدث عادةً بعد يوم إلى خمسة أيام.

الأعراض هي نفس أعراض الصدمة القلبية، عادة ما تكون جراحة القلب المفتوح مطلوبة لإصلاح الضرر.

النظرة المستقبلية للأشخاص الذين يعانون من تمزق القلب ضعيفة ؛ تشير التقديرات إلى وفاة شخص واحد من كل شخصين في غضون 5 أيام من حدوث التمزق.

يمكن أن تحدث هذه المضاعفات بسرعة بعد نوبة قلبية وهي سبب رئيسي للوفاة، ويموت الكثير من الأشخاص فجأة بسبب مضاعفات النوبة القلبية قبل الوصول إلى المستشفى أو في غضون الشهر الأول بعد الإصابة بنوبة قلبية.

غالبًا ما تعتمد توقعات المضاعفات التى يمكن أن تحدث على العمر، وتزداد احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة مع تقدمك في العمر
شدة النوبة القلبية، وبحث كم تضررت عضلة القلب أثناء النوبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لماذا تزداد النوبات القلبية في الشتاء؟

النساء أكثر عرضة للوفاة بالنوبات القلبية مقارنة بالرجال

دراسة: النساء أكثر عرضة للنوبات القلبية من الرجال لهذه الأسباب

اكتشف أنواع أمراض القلب

احذر منها.. عادة يومية تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية

ما هي علامات النوبة القلبية عند المرأة؟

ترشيحاتنا

ماذا حدث في مشيخة الأزهر خلال أسبوع.. شكر الأطباء وتحقيق مراكز عالمية وتطبيق إلكتروني للمقررات

الإسماعيلي يواجه الرجاء في البطولة العربية بـ5 كلين شيت .. تقرير

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الاتحاد والقنوات الناقلة

الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة في الساعات المتأخرة

تعرف على حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

حقيقة إيواء تركيا لـ عبدالله البشير سرًا بعد إعلان وفاته بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة