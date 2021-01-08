بثروة 185 مليار دولار .. إيلون ماسك أغنى رجل في العالم

تربع إيلون ماسك على عرش قائمة أغنى رجال حول العالم، بحصوله على لقب أغنى شخص في العالم، حيث تجاوز صافي ثروته 185 مليار دولار ما يعادل (136 مليار جنيه إسترليني).





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم دفع رجل الأعمال صاحب تسلا واسبيس إكس، إلى المرتبة الأولى بعد زيادة سعر سهم تسلا، أمس الخميس، حيث احتل ماسك المركز الأول بدلا من مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي شغلها منذ عام 2017.





وارتفعت قيمة شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك هذا العام، وبلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار (516 مليار جنيه إسترليني) لأول مرة، أول أمس الأربعاء، وهذا يجعل شركة السيارات أكثر قيمة من تويوتا وفولكس فاجن وهيونداي وجنرال موتورز وفورد مجتمعة.





ولكن هل تبلغ قيمة تسلا 500 مليار دولار حقًا؟ كان رد ماسك على هذه الأخبار بمشاركة تغريدة على موقع تويتر مرفقة بتعليق (يا للغرابة).





وتابع: "ما يقرب من نصف أموالي مخصصة للمساعدة في حل المشاكل على الأرض، والنصف الآخر للمساعدة في إنشاء مدينة مكتفية ذاتيًا على سطح المريخ لضمان استمرار الحياة لجميع الأنواع في حالة إصابة الأرض بنيازك أو حدوث الحرب العالمية الثالثة و نحن ندمر أنفسنا".





وازدادت ثروات المليارديرات في الولايات المتحدة، حيث سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ الأمريكي في الجلسة المقبلة، وكتب دانيال آيفز ، المحلل: "مجلس الشيوخ متفائل للغاية وسيغير قواعد اللعبة المحتملة لشركة تسلا وقطاع السيارات الكهربائية بشكل عام، مع وجود أجندة أكثر مراعاة للبيئة الآن بالتأكيد في البطاقات للسنوات القليلة المقبلة".





وأضاف أن الإعفاءات الضريبية المتوقعة على السيارات الكهربائية ستفيد شركة تسلا ، "التي لا تزال تسيطر على السوق اليوم"، وشهد بيزوس أيضًا ارتفاعًا في ثرواته خلال العام الماضي، مما يعني أن جائحة فيروس كورونا أفادت أمازون من خلال زيادة الطلب على كل من متجرها عبر الإنترنت.





ومع ذلك، فقد منح حصة 4٪ في الشركة لزوجته السابقة ماكنزي سكوت بعد انفصالهما، مما ساعد ماسك على تجاوزه واحتل المركز الأول، بالإضافة إلى ذلك.