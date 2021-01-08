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لم أغير رقم هاتفي منذ 23 عاما .. البابا تواضروس الثاني: أخصص يوميا وقتا للتواصل مع المواطنين

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:35 ص
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
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شيرين عادل
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه ليس متابعأ ب اهتمام لمنصات التواصل الاجتماعى  لافتأ إلى أن أحيانأ ما يكتب عبر هذه المنصات ينم عن عدم  معرفة أو تحقيق للشهرة  .


وأوضح  "البابا تواضروس"، خلال حواره مع قناة النيل للأخبار ، أنه بمجرد أن ترى من يتحدث بهدوء والمنطق ويقنع من أمامه تكون هذه الطريقة الصحيحة  ولكن التشويق واستخدام ألفاظ خارجة تشير للخروج عن دائرة العقل فلابد أن يفزر كل فرد ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعيونتجنب ما دون ذلك . 

ولفت إلى أن السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي  على قدر مزاياها ولكنها تحتاج للأمانة  و توازن الأشياء والفرز  من جانب رواده ، مشيرا إلى أنهم يقومون فى الكنيسة  دائما بتوضيح الأمور فى كافة مناحي الحياة .

وأشار إلى أنه منذ امتلاكه هاتفه المحمول  من عام 1997 لم يغير رقم هاتفه ويخصص يوميا وقت للتواصل مع الأقباط والرد على كافة تساؤلاتهم. 





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