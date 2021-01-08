القبض على ممثلة هندية شهيرة في لندن بسبب كوافير.. صور

ألقت الشرطة البريطانية القبض على الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا بعد ملاحظتها هي ووالدتها في صالون تجميل بريطاني لتصفيف الشعر برغم الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، انتقد البريطانيون الممثلة الهندية الشهيرة بعد مشاهدتها هي ووالدتها وقد سمح لهما التواجد في صالون تجميل برغم إيقاف الجمهور العادي من قبل ضباط الشرطة لمنعهم من صالونات التجميل.

وتم مشاهدة الممثلة الهندية صاحبة الـ 38 عاما، بعد انتهائها من تصفيف شعرها في صالون (جوش وود كلر) في نوتينج هيل، عند إلقاء القبض عليها تم الإفراج عنها بغرامة مالية بعد أن اظهرت أوراق تفيد بأن جلسة تلوين وتصفيف الشعر كانت لفيلم.

وقال متحدث باسم الممثلة: "بعد توجيهات الحكومة، تم تلوين شعر بريانكا تشوبرا جوناس بواسطة جوش وود بغرض المشاركة في فيلم يتم تصويره حاليا"، وتم افتتاح الصالون خصيصا من أجل العمل، ومن الممكن ان يستمر تصوير العمل المشاركة به في العاصمة البريطانية.

تعيش بريانكا حاليًا في لندن مع زوجها نيك جوناس، 28 عامًا ، وقد تم التقاط صور لها وهي تصل إلى صالون التجميل مع والدتها مادو قبل وصول ضابطي شرطة في سيارة فرقة ويبدو وكانا يأمران العملاء بالخروج، وأثارت الصور عدم تصديق أفراد الجمهور الذين تعرضوا لقواعد إغلاق مشددة.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون الإغلاق الوطني في المملكة المتحدة، مما يعني أن الزيارة كانت انتهاكًا واضحًا للقواعد ، والتي تنص على أنه يمكن تغريم أصحاب الأعمال بما يصل إلى 10000 جنيه إسترليني لخرقهم القواعد.

وتشمل إرشادات الحكومة صالونات تصفيف الشعر في حالة الإغلاق: "مرافق العناية الشخصية مثل الشعر والتجميل والدباغة وصالونات الأظافر. يجب أيضًا إغلاق صالات الوشم والمنتجعات الصحية وصالات التدليك وخدمات ثقب الجسم والجلد. لا ينبغي تقديم هذه الخدمات في منازل الآخرين.