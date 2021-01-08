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سيارات

ماذا يحدث في موتور سيارتك بعد القيادة لمسافة طويلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:01 ص
موتور السيارة
موتور السيارة
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أماني نوار
عندما تقوم السيارة بقطع مشوار طويل استغرق أكثر من ساعة دون انقطاع فان درجة حرارة المحرك قد تكون مرتفعة جدا ، وبالتالي فإن المحرك يحتاج إلى تزييت وتبريد ، وفي هذا التقرير نتعرف على اضرار التوقف مباشرة للمحرك بعد ساعات من العمل.

عندما تقوم بتوقيف المحرك مباشرة بعد مشوار طويل في الغالب تكون درجة الحرارة عالية جدا وتكون دور التبريد والتزييت متوقفة ، وسيتعرض الماء المحيط به إلى الحرارة ، ويؤثر ذلك بالسلب على قطع المحرك في السيارة مع مرور الوقت ، فتؤدي في النهاية إلى التلف بشكل أسرع .

وتسبب هذه العادة ضرر لتيربو السيارة نتيجة للعدد الكبير للدورات التي تقوم بها خلال الدقيقة الواحدة وبالتالي تضرر التيربو وكل هذه الحلات تؤثر على أداء المحرك في المستقبل .

لذلك لا يجب أن تقوم بتوقيف محرك السيارة مباشرة عن العمل، خاصة بعد مشوار طويل بها ، وحاول ان تقوم بإعطاء سيارتك وقت تشغيل بشكل عادي ، والسيارة متوقفة بمده بسيط لمدة دقيقة أو دقيقتين .

ولكن يجب أن يعلم أصحاب السيارات أن هذا الامر لا ينطبق على جميع السيارات لان هناك بعض الشركات قامت بمعالجة هذا الامر وتستطيع إيقاف السيارة لها دون قلق لان المحرك يشتغل بمراوح التبريد.
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