مشروب الشتاء.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الكاكاو؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الكاكاو.

فوائد مشروب الكاكاو..



1: يحتوى الكاكاو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.



2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.



3:يعتبر الكاكاو مضاد قوى للاكتئاب ويحد من التوتر والقلق.



4:يحتوى مشروب الكاكاو على بعض العناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون والبروستاتا.



5:يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.



6:يحسن صحة الجهاز العصبي ويحد من خطر الاصابة بالخرف والزهايمر وأمراض الشيخوخة.



7:يعمل على تسكين الألم والحد من الالتهابات

