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مرأة

مشروب الشتاء.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الكاكاو؟

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:23 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الكاكاو.

فوائد مشروب الكاكاو..

1: يحتوى الكاكاو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى.

2:يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويحميها من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.

3:يعتبر الكاكاو مضاد قوى للاكتئاب ويحد من التوتر والقلق.

4:يحتوى مشروب الكاكاو على بعض العناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الإصابة بالأورام السرطانية المختلفة مثل سرطان الثدى والقولون والبروستاتا.

5:يعمل على خفض مستوى السكر فى الدم وبالتالى فهو مفيد لمرضى السكر.

6:يحسن صحة الجهاز العصبي ويحد من خطر الاصابة بالخرف والزهايمر وأمراض الشيخوخة.

7:يعمل على تسكين الألم والحد من الالتهابات

8:يعمل على تنعيم البشرة والمحافظة عليها .

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