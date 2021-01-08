ضبط 67 ألف عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية داخل مخزن بالبحيرة





أسفرت تلك الحملات عن ضبط (67,800 عبوة "مقرمشات") غير صالحة للاستهلاك لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها ، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.



