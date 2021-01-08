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حوادث

مصرع طفلين غرقا في سوهاج

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:11 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي طفلين مصرعهما غرقًا إثر إنزلاق أقدامهما في ترعتين مجاورتين لمنزلهما في مكانين مختلفين بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بمصرع طفلين غرقًا بالترع المجاورة لمنازلهما.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفلة "منه. ع. ج"، تبلغ من العمر عامين، وتقيم بناحية التل الزوكي بمركز طما، بمسقى مائي جانب منزلها، والطفل "عبدالرحمن. ا. ف"، ٥ سنوات، يقيم بناحية عزبة بني هلال بمركز المراغة، وغرق أثناء لهوه بترعة السوهاجية دائرة المركز.

تم انتشال الجثث ووضعهما بالمشرحة بمستشفي المركزين.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


وفي سياق آخر أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.

تك نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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