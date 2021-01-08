مصرع طفلين غرقا في سوهاج

لقي طفلين مصرعهما غرقًا إثر إنزلاق أقدامهما في ترعتين مجاورتين لمنزلهما في مكانين مختلفين بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بمصرع طفلين غرقًا بالترع المجاورة لمنازلهما.





وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفلة "منه. ع. ج"، تبلغ من العمر عامين، وتقيم بناحية التل الزوكي بمركز طما، بمسقى مائي جانب منزلها، والطفل "عبدالرحمن. ا. ف"، ٥ سنوات، يقيم بناحية عزبة بني هلال بمركز المراغة، وغرق أثناء لهوه بترعة السوهاجية دائرة المركز.





تم انتشال الجثث ووضعهما بالمشرحة بمستشفي المركزين.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







