مركز طب الأسرة بأوليلة في ميت غمر خارج الخدمة

معاناة يعيشها أهالي قرية اوليلة مركز ميت غمر محافظه الدقهلية ، والتي يبلغ عدد سكانها اكتر من 150000الف عائله ، بسبب افتقاد مركز طب الاسرة بأوليلة لأبسط الخدمات الطبية.





ويقول الأهالى فى رسالتهم : المبني حديث كفندق سبع نجوم واهل الخير بالقرية يمدون المستشفى بأجهزة والإدارة تهدد بالسحب ، فهذه المستشفى بلا اداره ولا رقيب عليها وابسط دليل على ذلك أن هذه المستشفى بها عياده أنف وأذن وحنجرة مليئة بالأجهزة والمعدات الطبية تراكم عليها التراب دون استخدام لعدم تعين أطباء متخصصين لها من قبل الإدارة الصحية بميت غمر .





وأضافوا : كما قمنا باتبرع بجهاز تحليل دم لا يعمل بسبب عدم وجود المادة الكيميائية للتحليل والأجهزة الأخرى بالمعمل بالمستشفي وكما تبرعت البلد بغرفتين علاج طبيعي وكرسي أسنان ويقومون اهل الخير بالتبرع المستشفى والإدارة لا حياة لمن تنادي ، حيث قمنا بالتوجه إلى كافة المسؤلين ولكن مصير الشكوى كان درج المكتب .





وأشاروا : هل من مسئول ينقذنا وينقذ أرواحنا ؟ ، لافتا اهالى القرية يطالبوا المسئولين بمستشفى آدميه يلجأ لها المريض ليتعافى وليسمع صرختهم اذن المسئولين ويبقى لسان حالهم هل من مغيث ؟ مضيفًا أنه لو توجهت إلى الصيدلية الخاصة بالمستشفى مش هتلاقي فيها ميكروكروم , هى دى المعاناة اللى إحنا بنعانيها وياريت نلاقى ليها حل ويكون حل بجد بقى.





وأعربوا عن استيائهم بسبب غطرسه وتعنت مدير الادارة الصحية بميت غمر والهدف من ذلك نقل هذه الأجهزه إلى قريته الصغيره التي لا يتعدى عدد سكانها 10% من عدد سكان قريه اوليلة علما أن قريته الصغيرة تابعه للوحدة المحلية بالقرية الأم اوليلة، مما دفع هذا الأمر إلى أن قامت أهالى اوليله بتخزين هذه المعدات في احد الأماكن خوفا من ان يقوم هذا الدكتور بتحويلها إلى قريته، متسائلين إلى متى يظل التعنت من هذا الطبيب المدير ضد قريه اوليله .





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