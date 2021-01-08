بالطوب اللبن والعروق الخشبية.. انهيار منزل من طابقين في سوهاج

تبلغ بالأمس لمركز شرطة سوهاج بإنهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، بناحية نجع النجار.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة الحماية المدنية مفاده إنهيار منزل مكون من طابقين بناحية نجع النجار دائرة المركز.
وبالإنتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 75 متر، ملك المدعو "عبدالموجود. ا. ع"، 52 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، دون حدوث إصابات بشرية.
وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لإتخاذ اللازم.
كما تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
تفاجئ سكان أحد المنازل الكائنة بقرية سلامون بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، هبوطً أرضيًا بالمنزل المكون من طابقين فقط.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بحدوث هبوط أرضي بمنزل مآهول بالسكان بناحية سلامون دائرة المركز، ومكون من طابقين ومبني بالطوب الأحمر والخرسانة.
وبالانتقال والفحص تبين وجود حفره بقطر ٥ متر تقريبًا وعمق ٦٠ سم تقريبًا داخل منزل ملك "محمد .ح"، ٥٩ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٠ متر، ونتج عن ذلك حدوث تصدعات بمنزلين مجاورين مكونين من طابقين ومبنين بالطوب الأحمر والخرسانة ومأهولين بالسكان، ملك كلًا من: "لطفي. ا"، ٥٤ عامًا، موظف، على مساحة ٧٥ متر، و"خالد. ا"، ٢٥ عامًا، عامل، على مساحة ١٢٥ متر.
وبسؤال مالكي المنازل قرروا بمضمون ما تقدم، وعللوا سبب التصدعات بسبب الهبوط الأرضي بمنزل الأول.
وتم إخلاء المنازل من قاطنيها وعمل كردون أمني وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لاتخاذ اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.