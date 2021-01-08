بالطوب اللبن والعروق الخشبية.. انهيار منزل من طابقين في سوهاج

تبلغ بالأمس لمركز شرطة سوهاج بإنهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، بناحية نجع النجار.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة الحماية المدنية مفاده إنهيار منزل مكون من طابقين بناحية نجع النجار دائرة المركز.





وبالإنتقال والفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 75 متر، ملك المدعو "عبدالموجود. ا. ع"، 52 عامًا، مزارع، ويقيم بذات الناحية، دون حدوث إصابات بشرية.





وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج لإتخاذ اللازم.





كما تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







