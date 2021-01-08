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حوادث

فض حفل زفاف وغلق لقاعة أفراح و149 محلا في بني سويف

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:11 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
فضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء وليد البيلي، حفل زفاف بإحدي قاعات الأفراح بمدينة بني سويف العاصمة، مساء الخميس، وغلق إداري للقاعة، على خلفية مخالفة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع التجمعات سواء قاعة أفراح او سرادقات عزاء.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حملة مكبرة في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهي والالتزام بمواعيد الغلق بمركز ومدينة بني سويف، حيث شارك في الحملة كلا من : عبد الحي سيد، و نادي مرداش نائبي رئيس المدينة، و محمد رياض مساعد رئيس المدينة، و فتحي طايع مدير شئون المناطق ورؤساء المناطق ورؤساء القري.  

وأسفرت الحملة عن غلق عدد 149 محل ما بين محلات ومطاعم وكافيهات ومقاهي وصالون حلاقة وقاعة أفراح، لعدم اتباع تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالغلق واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
فض حفل زفاف وغلق لقاعة أفراح و149 محلا في بني سويف
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