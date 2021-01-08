مصرع تلميذة صدمتها سيارة نقل على طريق الجزازرة الفرعي في سوهاج

لقيت تلميذة مصرعها إثر إصطدام سيارة نقل بها على الطريق الفرعي بناحية الجزازرة، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود حادث على الطريق المشار إليه ومُتوفاة.





وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "عماد. ح. ذ"، 46 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالطفلة "نورا. ا. ف"، 8 سنوات، تلميذة، وتقيم بذات الناحية، حال لهوها أمام المنزل ما نتج عنه وفاتها.





تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد السيارة وجد المتوفاه المدعو "فتحي. ا. ا"، 73 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية

قررا بمضمون ما تقدم، وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







