مصرع تلميذة صدمتها سيارة نقل على طريق الجزازرة الفرعي في سوهاج

لقيت تلميذة مصرعها إثر إصطدام سيارة نقل بها على الطريق الفرعي بناحية الجزازرة، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوجود حادث على الطريق المشار إليه ومُتوفاة.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة المدعو "عماد. ح. ذ"، 46 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم من الخلف بالطفلة "نورا. ا. ف"، 8 سنوات، تلميذة، وتقيم بذات الناحية، حال لهوها أمام المنزل ما نتج عنه وفاتها.
تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد السيارة وجد المتوفاه المدعو "فتحي. ا. ا"، 73 عامًا، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية
قررا بمضمون ما تقدم، وأتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق متصل لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 أشخاص أخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق العام بمركز كما شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير ووجود متوفاه ومصابين بدائرة المركز.
وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارت إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي وأسيوط الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "أحمد. م. ا"، 28 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى إنقلابها وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق، بدائرة المركز.
نتج عن الحادث وفاة نجلة قائد السيارة الطفلة "حنين"، ثلاثة سنوات، وإصابة أبيها وكلًا من:"خلف. م"، ٢٠ عامًا، عامل، "أحمد. ح"، ٢٧ عامًا، عامل، "أحمد. ع"، ٣٥ عامًا، عامل، و"حسن. ا"، ٢٠ عامًا، عامل، من مُستقلي السيارة.
تم نقل الجثة والمُصاب الأول إلى مستشفى طما المركزي، والأربعة مُصابين الأخرين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.