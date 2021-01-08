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فن

فنان راقي جدا ومحترم ... رامى صبرى يشارك متابعيه بصورة له .. شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:49 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان رامى صبرى صورة جديدة له من خلال حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : العالمي الغالي علي قلبي اجدع واحد فالدنيا - ربنا يحفظك يا رامي انت يا عسل - فنان راقي جدا ومحترم بكل ما تحمله الكلمة.

يذكر ان اكد الفنان رامي صبري، إنه لا يريد إضافة أي تفاصيل جديدة تخص أزمة أغنية "شكرًا" لـ عمرو دياب.

وبسؤال رامي صبري، عن تفاصيل الأزمة قال في تصريح لـ "صدى البلد": "خلاص بوست وخلص الموضوع عندي".

يذكر أن "رامي"، كتب عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخذ اغنية مني واحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب بنفس الشكل التوزيعي والموزع اغنيه شكرا كده للي سبنا أغنية زي مانتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى"، ومن ثم قام بحذف المنشور.

بينما رد عزيز الشافعي، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" قائلًا: "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع: "رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة)، احب دايما اشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا".

بينما أنهى حديثه: "وبعتذر للصحفيين اللي بيتصلوا  بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية #شكرا، أما بخصوص زي مانتي  ف ممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه، وشكرا  لحد كدة".
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