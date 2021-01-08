الإسماعيلي يواجه الرجاء في البطولة العربية بـ5 كلين شيت .. تقرير

يعد الإسماعيلي أكثر الفرق حفاظا على نظافة شباكه خلال منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال برصيد 5 مباريات متتالية، قبل ساعات قليلة من مواجهة الرجاء المغربى.





ويحل الدراويش ضيفا على النادي المغربي مساء الإثنين المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية، ويحتاج لأى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل العربي بعد غياب دام أكثر من 17 عاما.





ويأتى من بعد الدراويش حفاظا على نظافة شباكه الاتحاد السكندرى برصيد 4 مباريات ثم الرفاع البحرينى وشبيبة الساورة الجزائرى برصيد 3 مباريات خلال دور المجموعات.





ويصادف ما يقدمه الإسماعيلى فى المباريات الأخيرة بالحفاظ على نظافة شباكه فى 5 لقاءات هو نفس عدد ” الكلين شيت ” خلال مواجهته للأندية المغربية طوال تاريخه.





حيث لعب ضد ناديي الوداد والرجاء 5 مباريات فاز 3 تعادل 2 له 4 أهداف عليه صفر كلين شيت 5 مباريات الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة





وجاءت الأهداف عن طريق عمر جمال وأحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد والتونسى فخر الدين بن يوسف هدفًا لكلا منهم





أقيمت تلك المباريات خلال المسابقات الأفريقية والعربية وجاءت نتائجها على النحو التالى ..





– دور الـ 16 ” مكرر ” بكأس الكونفدرالية عام 2007 ” الوداد المغربى ” ..

• 6 مايو 2007 .. 1 / صفر بالمغرب ” عمر جمال ”

• 18 مايو 2007 .. 2 / صفر بمصر ” أحمد سمير فرج ومحمد عبد الواحد ”





– دور الـ 8 بكأس العرب موسم 2018 / 2019 ” الرجاء المغربى ” ..

• 29 أكتوبر 2018 .. صفر / صفر بمصر

• 11 ديسمبر 2018 .. صفر / صفر بالمغرب ” الخروج بضربات الجزاء 2 / 4 ”

سجل للإسماعيلى عمر الوحش وباهر المحمدى، وأهدر حسنى عبد ربه وطارق طه





– دور الـ 4 بكأس العرب موسم 2019 / 2020 ” الرجاء المغربى ” ..

• 16 فبراير 2020 .. 1 / صفر بمصر ” التونسى فخر الدين بن يوسف “