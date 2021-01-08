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أخبار البلد

سلالة كورونا الجديدة تنتشر بين الأطفال.. والصحة تعلن بروتوكول العلاج بالمستشفيات

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:38 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن الانخفاض الطفيف في إصابات كورونا في مصر لا يجب أن يعطي شعورا بالأمان، لأنه شعور زائف.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الضغوط النفسية والتعامل معها بحكمة، موضحا: "هذا من شأنه التأثير على المناعة بالسلب لأنها تنتج الأجسام المضادة لصد الفيروس".

وأضاف عقبة ، أن فيروس كورونا منذ ظهوره حدثت له تحورات كثيرة كان آخرها السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

 وأشار إلى أن السلالات الجديدة التي بدأت في الظهور تسببت في انتشار الإصابة بالفيروس بين الأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن البروتوكول العلاجي المستخدم للأطفال بالمستشفيات، وأوضحت الوزارة، انه نفس البروتكول العلاجي المستخدم للكبار مع اختلافات بسيطة.

و  في حال ظهور أي أعراض علي الأطفال يجب الذهاب إلى الطبيب المتخصص، وعدم إعطاء الأدوية بدون استشارة الطبيب المتخصص.

 

وحددت وزارة الصحة البروتكول العلاجي للأطفال، علي النحو التالي

 

- الحالات البسيطة:

مسكن وخافص الحرارة (بارسيتامول)

مضاد حيوى لا يوجد داعى له إلا فى حالة حدوث عدوى بكتيرية تظهر فى التحاليل أو الأشعة

 

- الحالات المتوسطة واستلزم حجز بالمستشفى:

مسكن وخافض الحرارة (بارسيتامول)

مضاد حيوى للحماية من حدوث عدوى بكتيرية داخل المستشفى، وتكون الجرعة حسب وزن الطفل مثال (زيثرومايسن وسيفترياكسون)

مضادات التجلط جرعات وقائية أو علاجية حسب تحليل d-dimer

مضادات الفيروسات (لا يستخدم ريميدسيفير أو فافيبرافير)

 

- أعراض شديدة (محجوز بالعناية المركزة)

خافض للحرارة ومسكن (بارسيتامول)

مضاد حيوى واسع المجال (سيفبيم وزيثرومايسن وفانكوميسن) ترجع الطبيب المعالج لاختيار أنواع المضادات الحيوية

مضادات التجلط (جرعة علاجية حسب وزن الطفل)

مضادات الفيروسات (ما عدا فافيبرافير أو ريميدسيفير)

بالنسبه لأدوية الديكسا أو Tocilizumab الجرعة حسب الوزن ويعطى فى حالة حدوث تدهور سريع للحالة أو تدهور فى الأشعة المقطعية

اعطاء المحاليل والأكسجين طبقًا للحالة ورأي الطبيب المعالج لها

لا تعطى أدوية منع التجلط فى حالة وجود مشاكل فى السيولة (عدد صفائح دموية منخفض أقل من 50 ألف أو inr أكثر من 1.5 أو وجود نزيف).

 

 

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