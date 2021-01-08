مصرع طفل غرقا في مسقى مائي أمام منزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في مسقى مائي أثناء لهوه أمام منزله بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول " سيف يوسف"، عامين، ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء غرق.
وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو "يوسف. ع. ز"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية،
قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إنزلقت قدماه وسقط داخل مسقى مائي ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا في ذلك.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق منفصل أصيب 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي، بناحية الشيخ زين الدين، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يُفيد بورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الغربي ووجود مصابين.
وبالانتقال والفحص انتقل تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة
المدعو "أحمد. م. م"، 19 عامًا، سائق، ويُقيم دائرة مركز أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالسيارة ميكروباص قيادة المدعو "عماد. م. ع"، 37 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.
نتج عن الحادث إصابة كلًا من: قائدي السيارتين، الطفل "عبدالرحمن. م. م"، 5 سنوات، ويُقيم بأسيوط، من مستقلي السيارة الأولى، "جرجس. ب. ح"، 50 عامًا، عامل، ويُقيم بدائرة المركز، من مستقلي السيارة الثانية، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات مُتفرقة بالجسم.
تم نقل المُصابين إلى مستشفى طهطا العام وسوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.