ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفاة اللواء حامد الشعراوي قائد حرس مبارك

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:50 ص
صدى البلد
Advertisements

نعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس،  اللواء حامد الشعراوى قائد حرس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية بعد إصابته بأزمة صحية.

وكتبت  خبير لغة الجسد رغدة السعيد، عبر حسابها على تويتر"، "لا حول ولا قوة الا بالله ابن خالى اللواء، حامد الشعراوي الحبيب وكبيرنا في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة .. الكورونا اخدت مننا كتير ومنعتنا نودع ناس كتير قلما بطلب الدعاء لميت هنا بس ده غالي عليا اوي الله يرحمه".

وكان اللواء الراحل حامد شعراوي قد التحق بقوات الصاعقة بعد تخرجه في الكلية الحربية، وشارك في مهام قتالية بحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 1973.

وفاة اللواء حامد الشعراوي قائد حرس مبارك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك صادم لـ كارينا كابور في الشهور الأخيرة من حملها

دراسة تكشف أسباب غير متوقعة للشعور بالصداع

بديل القهوة .. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب مع وجبة الإفطار