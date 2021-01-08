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فن

كريم فهمي يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده ... شاهد

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان كريم فهمى الفنان محمد أنور بـ عيد ميلاده ونشر صورة له معه من خلال خاصية " استورى " عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ". 

وعلق كريم فهمى على الصورة قائلا " كل سنة وانت طيب علشان عيد ميلادك ومجمل اعمالك ".

وسبق أن أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بردود الفعل التي تلاقها علي مسلسل "إسعاف يونس" الذى يذاع على منصة WATCH iT بعد عرض حلقتين منه ، مشيرا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته، مضيفا "يا رب يكون فاتحة خير عليا".   

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
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