كريم فهمي يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده ... شاهد

وسبق أن أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بردود الفعل التي تلاقها علي مسلسل "إسعاف يونس" الذى يذاع على منصة WATCH iT بعد عرض حلقتين منه ، مشيرا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته، مضيفا "يا رب يكون فاتحة خير عليا".





مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.