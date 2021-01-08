شاهد ... أحدث ظهور لـ سعد لمجرد على السوشيال ميديا





فاز النجم المغربي سعد لمجرد بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2020 في استفتاء جماهيري أجرته قناةET بالعربي التي يتم بثها عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب.



فيما يحتفل حاليا النجم المغربي بأغنيتة الجديدة"لو جه تاني" مع مواطنه المغربي "زهير بهاوي" والتى حققت 12 مليون مشاهدة في ثلاثة أيام فقط .يذكر أن آخر اغاني لمجرد كانت باللهجة المصرية وحملت عنوان "عدى الكلام" للمؤلف أمير طعيمة وألحان الشافعي وتوزيع توما وقد حققت مشاهدة 115 مليون في خمسة أشهر .





جدير بالذكر أن لمجرد يعد المطرب العربي الوحيد الذى تقترب اغنيته"انت معلم" من المليار مشاهدة ويسعى لمجرد للدخول الى موسوعة جينيس العالمية كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.