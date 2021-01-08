أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الشباب السعودي أن الدوري السعودي أفضل من نظيره المصري على مستوي اللاعبين والمنافسة.
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.
أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسة الاستماع المقررة في الشكوى المقدمة من جانب الفلسطيني محمود السلمي ضد النادي الأهلي.
قال إيهاب الخطيب رئيس قناة الناد الأهلي، إن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لن يضم أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز مرة أخرى لصفوف الفراعنة.
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، أبدى موافقته على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.