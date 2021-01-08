أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الشباب السعودي أن الدوري السعودي أفضل من نظيره المصري على مستوي اللاعبين والمنافسة.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.



