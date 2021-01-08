ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة .. فرجاني ساسي خارج الزمالك .. موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الشباب السعودي أن الدوري السعودي أفضل من نظيره المصري على مستوي اللاعبين والمنافسة.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، أصبح قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسة الاستماع المقررة في الشكوى المقدمة من جانب الفلسطيني محمود السلمي ضد النادي الأهلي.

قال إيهاب الخطيب رئيس قناة الناد الأهلي، إن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم لن يضم أحمد فتحي الظهير الأيمن لبيراميدز مرة أخرى لصفوف الفراعنة.

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، أبدى موافقته على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| أمير مرتضى منصور يدرس الرحيل عن الزمالك.. وحقيقة توقيع فرجاني ساسي لـ بيراميدز

أخبار الرياضة.. سيراميكا كليوباترا يعلن انضمام صالح جمعة وقاسم يوضح حقيقة رحيل ثنائي الزمالك وإبراهيم حسن: الأهلي لم يكن موفقا

أخبار الرياضة.. استبعاد رباعي الأهلي من نهائي كأس مصر بسبب كورونا.. والزمالك يجهز مفاجأة لـ جماهيره

أخبار الرياضة.. حقيقة سرقة تصميم تيشيرت الأهلي الجديد.. رضا عبدالعال يهاجم موسيماني.. منصب رئيس الجمهورية لـ وائل جمعة

أخبار الرياضة.. حقيقة هروب فرجاني ساسي.. الأهلي يرحب بإعارة مروان محسن.. وكلوب يصدم محمد صلاح مجددا

موسيماني يوافق على رحيل مهاجم الأهلي

ترشيحاتنا

حقيقة إيواء تركيا لـ عبدالله البشير سرًا بعد إعلان وفاته بكورونا

مجانًا للمواطنين.. وزير الصحة اللبناني: لقاح فايزر يصل إلى البلاد في فبراير المقبل

بعنا كل ما نملك عشان ميموتش زي أخته.. مأساة "محمود" بسبب السمنة ونداء عاجل للرئيس ..صور

لوك صادم لـ كارينا كابور في الشهور الأخيرة من حملها

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة

الريال السعودي يسجل 4.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكتسي بالبياض.. الثلوج تزين هذه المناطق بسلطنة عمان.. صور

متوهمش نفسك..4 اختلافات بين الإنفلونزا وفيروس كورونا

صور من أحدث عروض مسرحية أشرف عبد الباقي قبل تقديمها الليلة