أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تدفع غرامة 4.72 مليون دولار.. اشتر سامسونج Galaxy S10 بـ 6160 جنيهًا

أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إعادة تصميم صفحاتها العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية لتسهيل بناء مجتمعهم وتحقيق أهداف أعمالهم على المبدعين، وقد أجرت عملاقة التواصل الاجتماعي تغييرا في تجربة استخدام الصفحات حيث أزالت زر الإعجاب Like الشهير من الصفحات المعاد تصميمها.







