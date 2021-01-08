أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تدفع غرامة 4.72 مليون دولار.. اشتر سامسونج Galaxy S10 بـ 6160 جنيهًا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الإلكترونيات فى العالم للكشف عن أحدث أيقوناتها قريبًا Galaxy S21، و بسنبة كبيرة سيكون يوم 14 يناير الجاري هو الميعاد الرسمي لتدشين الهاتف، حيث بدأت طلبات الحجز المسبق له داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
يبدو أن متجر أمازون العالمي الشهير يرغب فى السيطرة تمامًا على حركة البيع الإلكتروني بالتجزئة، و يتضح ذلك من فترة لأخري مع العروض الإستثنائية التى تطلقها المنصة من أجل حصد أكبر عدد من المستخدمين، وبالتالى أعلى حصة مبيعات بين المنافسين، ومن بين أحد العروض خصم بقيمة 30 دولار على سماعة آبل AirPods Pro الشهيرة.
لا جدال أن هاتف Samsung Galaxy S10 نجح فى ترك بصمة واضحة بين الهواتف الرائدة االعاملة بنظام أندرويد، وهي عادة الفئة S المميزة من الصانع الكوري الجنوبي سامسونج، حيث أفضل شاشة و تجربة إستخدام فى آن واحد، لذلك هو هدف الملايين من عاشقي أندرويد، ولكن يعيبه سعره المرتفع، وبفصل هذا العرض تستطيع الحصول عليه بسعر منخفض.
رصد هاتف Redmi Note 10 Pro، القادم من شاومي ضمن قوائم هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC، بعد ظهور الإصدار العادي من هاتف علامة ريدمي التجارية المرتقب Redmi Note 10، خلال الأسابيع الماضية على قوائم TENAA.
أعلنت شركة فيسبوك Facebook، عن إعادة تصميم صفحاتها العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية لتسهيل بناء مجتمعهم وتحقيق أهداف أعمالهم على المبدعين، وقد أجرت عملاقة التواصل الاجتماعي تغييرا في تجربة استخدام الصفحات حيث أزالت زر الإعجاب Like الشهير من الصفحات المعاد تصميمها.
طرحت شركة سامسونج Samsung، هاتفا ذكيا جديدا يسمى Galaxy M02s، وسيظهر الهاتف منخفض التكلفة لأول مرة في الهند بسعر حوالى 122 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 1,915 جنيها مصريا).
أفاد تقرير نشره موقع "XDA Developers"، أن أحدث شروط وسياسة الخصوصية المتعلقة باستخدام تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب WhatsApp، تسمح بمشاركة قدر كبير من بيات المستخدمين مع موقع فيسبوك.
أصدرت محكمة الاستئناف الأيطالية التي تتخذ من ميلانو مقرا لها، حكما بتغريم شركة فيسبوك Facebook، بغرامة مالية قدرها 3.83 مليون يورو (حوالي 4.72 مليون دولار)، وذلك كتعويض لصالح شركة إيطالية لتطوير البرمجيات.