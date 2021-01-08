مصر تسجل 54 حالة وفاة و1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وترامب يتعهد بانتقال سلمي للسلطة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإمارات: عودة حركة النقل مع قطر خلال أيام

الخطوط الجوية القطرية تستأنف عددا من رحلاتها عبر الأجواء السعودية

مطالب ديمقراطية وجمهورية بعزل ترامب وبنس يعارض

ترامب يغرد بعد اقتحام الكونجرس ويتوعد المشاركين بالهجوم





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 54 حالة وفاة و1219 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116775 حالة.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الأنباء" عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش قولهأن عودة حركة النقل والتجارة مع قطر، ستكون خلال أسبوع من التوقيع على "اتفاق العلا".





وأضاف: "لا يمكن أن تكون الأزمة دائمة.. الأزمة خلال السنوات الماضية لم تتضمن أعمالا سلبية على أرض الواقع، ولكن كانت إعلاميًا قاسية".

وتابع: "اتفاق العلا كان نتيجة جهد سعودي ووساطة كويتية وأمريكية، وهو يضع آلية تعمل عليها لجان عدة لإزالة إجراءات المقاطعة خلال أسبوع، بالإضافة إلى مسارات ثنائية لمعالجة القضايا بين الدول".





وقالت "الجريدة" إن شركة الخطوط الجوية القطرية أعلنت عن استئنافها عددا من الرحلات عبر المجال الجوي السعودي، في ظل اتفاق الدوحة وجيرانها على إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2017.





دوليًا، ذكرت "الراي" أن زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر دعا لعزل الرئيس دونالد ترامب من السلطة على الفور، قائلا إن أفضل طريقة لعزل ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور.





وقالت "القبس" إن بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.





وأبرزت "الوطن" تصريحات ترامب، اليوم الجمعة، بأن نه سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير وأنه ملتزم بانتقال سلس ومنظم للسلطة.





ويمثل ذلك أول اعتراف لترامب بأن جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة. وقال الرئيس المنتهية ولايته: "الآن، صدق الكونجرس على النتائج. سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير. ينصب تركيزي الآن على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة".





وقال ترامب في كلمته: "ككل الأمريكيين أنا غاضب من العنف والفوضى وغياب القانون ...أمرت مباشرة بنشر الحرس الوطني ووحدات إنفاذ القانون الفيدرالية لتأمين المباني وطرد المقتحمين ...أمريكا كانت وستبقى بلاد القانون والنظام ...المتظاهرون الذين تسللوا إلى مبنى الكابيتول لوثوا الديمقراطية الأمريكية ..."



