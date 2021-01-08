سنة حلوة عليك بإذن الله ... كريم عفيفي يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده

حرص الفنان كريم عفيفي على تهنئة الفنان محمد أنور بمناسبة عيد ميلاده، ونشر عفيفى صورة له معه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عفيفى على الصورة قائلا " كل سنة وانت طيب يا انو يا عسل وسنة حلوة عليك بإذن الله.

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له في رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.



