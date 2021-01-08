ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سنة حلوة عليك بإذن الله ... كريم عفيفي يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:51 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
حرص الفنان كريم عفيفي على تهنئة الفنان محمد أنور بمناسبة عيد ميلاده، ونشر عفيفى صورة له معه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وعلق عفيفى على الصورة قائلا " كل سنة وانت طيب يا انو يا عسل وسنة حلوة عليك بإذن الله.


يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له في رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطولة كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مي عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفي، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه في إطار صعيدي.

وسبق أن أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بردود الفعل التي تلاقها علي مسلسل "إسعاف يونس" الذى يذاع على منصة WATCH iT بعد عرض حلقتين منه ، مشيرا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته، مضيفا "يا رب يكون فاتحة خير عليا".   

مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كريم عفيفي: توقعاتكم إيه للسنة الجديدة.. والجمهور: انتهاء كورونا بإذن الله

محمد أنور: ردود الفعل على مسلسل إسعاف يونس فاقت التوقعات

بفيديو طريف.. محمد أنور وشيماء سيف لـ عمرو دياب: إحنا أسفين

كريم فهمي يهنئ محمد أنور بعيد ميلاده ... شاهد

أكرم حسنى يهنئ محمد أنور بـ عيد ميلاده ... شاهد

ترشيحاتنا

بعد 10 سنوات.. تشخيص سبب نمو شعر بين أسنان امرأة

محمد صديق: لو حطوني مكان رمضان صبحي كنت سأختار بيراميدز

طارق قنديل: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي وأحمد فتحي

نائب يطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة ليصل 1000 جنيه

في ذكرى ميلادها .. مريم فخر الدين: تعلمت الصلاة وقراءة الفاتحة في عمر الـ50

بطلوا قلة أدب .. لقاء الخميسي تفتح النار على متابعيها دفاعا عن الأقباط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطمن .. عرض منتشر هذه الفترة لا يشير إلى الإصابة بـ كورونا

شاهد| تعرف على ألوان سامسونج Galaxy S21 التى سيطرح بها

دراسة تنصح مرضى السكر بتناول هذا النوع من الخضراوات