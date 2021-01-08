ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حدث ليلا .. الصحة تعلن بروتوكول علاج كورونا للأطفال بالمستشفيات..تسجيل 1219 حالة إيجابية جديدة.. و 54 حالة وفاة..وفض حفل زفاف وغلق لقاعة أفراح

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:47 ص
صدى البلد
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطمن .. عرض منتشر هذه الفترة لا يشير إلى الإصابة بـ كورونا

شاهد| تعرف على ألوان سامسونج Galaxy S21 التى سيطرح بها

دراسة تنصح مرضى السكر بتناول هذا النوع من الخضراوات