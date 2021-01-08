حدث ليلا .. الصحة تعلن بروتوكول علاج كورونا للأطفال بالمستشفيات..تسجيل 1219 حالة إيجابية جديدة.. و 54 حالة وفاة..وفض حفل زفاف وغلق لقاعة أفراح

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:
سلالة كورونا الجديدة تنتشر بين الأطفال.. والصحة تعلن بروتوكول العلاج بالمستشفيات
الصحة: تسجيل 1219 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 54 حالة وفاة
داخل كلى القرود.. كيف يعمل لقاح سينوفارم ضد فيروس كورونا؟.. تعرف عليها
بسبب حالته الحرجة .. نقل بلاتر رئيس الفيفا السابق إلى المستشفى
طارق قنديل: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي وأحمد فتحي
نائب يطالب بزيادة معاش تكافل وكرامة ليصل 1000 جنيه
البابا تواضروس : زيارة الرئيس السيسي للكنيسة تعد الأقرب لقلبي
فض حفل زفاف وغلق لقاعة أفراح و149 محلا في بني سويف
حبس عاطلين لنصبهما على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي
شاهد ... أحدث ظهور لـ سعد لمجرد على السوشيال ميديا